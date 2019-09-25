الصيد البحري: البحر خفيف الموج وضباب على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:20 مساء

أظهرت النشرة البحرية الصادرة اليوم الأربعاء أن البحر خفيف الموج، إذ يتراوح بين نصف المتر والمتر الواحد في منطقة الساحل رأس لأنوف إلى طبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب
ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.
ـ الريـاح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، وسرعتها ما بيــن 5 - 15 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.50 – 1.25 متر.
ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
ـ الرياح شمالية غربية اليوم بوجه عام إلى متغير الاتجاه غدا الخميس، وتصل سرعتها بين 5-10عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح بين نصف متر والمتر الواحد.
ـ البحر خفيف الموج.
ـ درجة حرارة سطح (25-27) درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة الى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب على ساحل شحات آخر الليل والصباح الباكر.

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