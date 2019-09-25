الصيد البحري: البحر خفيف الموج وضباب على ساحل شحات

أظهرت النشرة البحرية الصادرة اليوم الأربعاء أن البحر خفيف الموج، إذ يتراوح بين نصف المتر والمتر الواحد في منطقة الساحل رأس لأنوف إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

ـ الريـاح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، وسرعتها ما بيــن 5 - 15 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.50 – 1.25 متر.

ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 26 درجة مئوية.