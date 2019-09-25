باشاغا يلتقي سفير تركيا ويبحث عودة شركات أنقرة إلى العمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:02 مساء
باشاغا في اجتماعه مع السفير التركي. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك).

التقى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات اسكن، صباح اليوم الأربعاء.

الاجتماع تناول «قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد وعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا»، حسب صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وفي شأن آخر، التقى باشاغا، صباح اليوم، رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، وعضو المجلس خالد الأسطى، وذلك بمقر ديوان الوزارة. وتناول هذا الاجتماع «عددا من المواضيع المتعلقة بسير العملية السياسية، وكذلك الإستراتيجيات المهمة للدولة الليبية في عدة مسائل».

كما تطرق إلى «المستجدات الأمنية في العاصمة طرابلس خصوصا، وليبيا عموما، كما تم مناقشة مدى إمكانية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2018، بشأن قوة الشرطة بعد الاطلاع على التعديلات التي تم إجراؤها بالخصوص»، وفق الوزارة.

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