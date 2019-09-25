«عدل الوفاق» تنظم ورشة في تونس حول تهريب المهاجرين

جانب من الورشة الخاصة بتهريب المهاجرين. (الإنترنت).

عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لمنظومة العدالة الجنائية الليبية في الفترة بين 16 و20 سبتمبر 2019 في تونس، بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة «UNODC».



واستهدفت الورشة عددا من القضاة والنيابة العامة وأفراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتنظيم من وزارة العدل.



تناولت الورشة قضايا متعددة شملت: مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومراحل التحقيق والمحاكمة والتحقيقات في الجرائم المالية والتعامل مع الجريمة الإلكترونية ونظم المعلومات والاتصالات وتهريب الأموال، وكذلك تناولت الورشة مسائل التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعاون في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات. واختتمت الورشة بإجراء محاكمة صورية لحالات من قضايا الاتجار وتهريب المهاجرين.