«الموقتة»: إعفاء أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من رسوم تسجيل الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 12:53 مساء
وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز. (الإنترنت).

أكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة إعفاء الطلاب أبناء الأمهات الليبيات المتزوجات من أجانب من رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة، ومعاملتهم معاملة الطلبة الليبيين.

وأوضحت الوزارة أن وكيل التعليم العالي، الدكتورة فاطمة عبدالله الغالي، وجهت تعميما إلى رؤساء الجامعـات ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، لتنفيذ قرار وزير التعليم رقم (346) لسنة 2018 بشأن إعفاء الطلبة المعنيين.

وأكد الوزير أن قراره الصادر في 17 ديسمبر الماضي، جاء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الموقت وتعديلاته، وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التعليم رقم 18 لسنة 2010.

كما استند القرار إلى قرارات سابقة لمجلسي الوزراء والنواب واللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم التعليم العالمي والرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية، حسب نص القرار الذي شدد الوزير على ضرورة تطبيقه بداية من تاريخ صدوره.

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