سلامة يناقش مع وزير الخارجية الكويتي التطورات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 09:31 صباحا
سلامة ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح. (البعثة الأممية)

عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت البعثة الأممية للدعم في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الاجتماع ناقش آخر التطورات في ليبيا ومساهمة الكويت، كعضو في مجلس الأمن ودولة عربية، في حل الأزمة الليبية».

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة قدم ليل الثلاثاء، «إحاطة حول الوضع في ليبيا» لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن «وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لمناقشة الأزمة الليبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة الاجتماع بناء على دعوة منهم».

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أعلن الأحد الماضي أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصصا لليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل، بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

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