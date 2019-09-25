مركز «وشم» ينظم ندوة حول المركز القانوني للمرأة العاملة

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، أولى ندواته حول المركز القانوني للمرأة العاملة في قانون علاقات العمل الليبي « رقم 12 لسنة 2010»، بحضور ومشاركة العديد من المختصين بالإضافة الى العديد من الحقوقيين.

وتناولت الندوة التي أدارتها الدكتورة أم العز الفارسي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اشارت إلى حقوق العمال بشكل خاص أوتلك المرتبطة بالحقوق إجمالا، والإشارة إلى العلاقة مابين هذه الاتفاقيات والمشرع الليبي ومدى استجابة المشرع للأتفاقيات التي صدقت عليها الدولة فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة بشكل خاص.

كما نوقش خلال الندوة الاشكاليات المرتبطة بقانون العمل والتي من أهمها تضمين القانون لشرائح مختلفة كان من الأجدى الفصل بينها ،كالعمال، وأرباب العمل، والموظفون، وخدم المنازل، حيث أدى الجمع بين هذه الشرائح في كثير من الاحيان إلى تضارب المصالح ما بين الاطراف خاصة بين العمال وارباب العمل.

وجرى في ختام الندوة عرض مشروع اتحاد عمال ليبيا في تعديل قانون العمل سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة وتنظيم حق الإضراب.

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يذكر أن مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي ماضي في طرح هذا القانون واقتراح التعديلات ايضا بشكل اوسع خلال خطته القادمة.