جهاز الظواهر السلبية: استهداف قوة تابعة لنا بثلاثة قنابل يدويه في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 03:35 صباحا

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز الظواهر السلبيه والهدامة الملازم أول أيوب العرفي، أن قوة تابعة لهم في منطقة اللثامة ببنغازي جرى استهدافها بـ«ثلاثة قنابل يدويه»، خلال قيامها بإزاله «العشوائيات ومداهمة أوكار الفساد والممنوعات» التي كلفت بها القيادة العامة الجهاز.

وقال العرفي مقطع فيديو إن «المدعو ياسرعبدالهادي الصادق يمتلك بناء عشوائي على الرصيف المجاور للطريق الرئيسي ويستخدم في غسيل السيارات لبيع الممنوعات، ورفض الأمر فتم جلب قوة من سرية وطواط الجحيم التابعه للقوات الخاصة بحكم أنه يتبع القوات الخاصة، وقوة من الشرطة العسكرية وتم التحاور معه حوالي ساعه ونصف الساعه، وقام بإستهداف القوة بثلاثة قنابل يدويه نوع رمانه، ومن ثم استهدفهم بنقابل محليه الصنع نوع جلاطينه، وباشر بأطلاق الرصاص فتم الرد على مصادر النيران فسقط قتيلًا».

وأكد العرفي، أن ياسرعبدالهادي الصادق «مطلوب على ذمة قضايا تجاوزت الخمسون محضرًا أبرزها أقتحام مركز شرطة الصابري وسرق مركبات خاصة بجهاز الدعم المركزي ولديه محاضر سابقه في قسم النجدة بنغازي».

ولفت العرفي إلى أنه «بعد مداهمة المنزل تم العثور على عددًا من القنابل اليدويه والأسلحة الرشاشه وذخائر، فضلًا عن عجين الـ(TNT) التي تستخدم في التفخيخ والتفجير ولواصق».

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وأشار العرفي، إلى أن «خيار اطلاق الرصاص كان خيارًا أخيرًا حفاظًا على سلامته وعلى سلامة المتواجدين معه، ولكن هم مكلفين بمهام ويطبقون القانون ولا يوجد أحد فوق القانون، فسقط قتيلًا وأصيب شقيقه، وأن بنغازي عانت الكثير من الخارجين عن القانون وحان الوقت لإنهاء الفوضى بعد شكاوي المواطنيين».

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