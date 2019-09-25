الإعلام الخارجي: وزير خارجية إيطاليا يجمد الاتفاقية مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:33 صباحا

أكد وزير خارجية إيطاليا، دي مايو، «تجميد الاتفاقية»، مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية، وفقًا لإدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن الوزير الإيطالي أعلن «تجميد الاتفاقية المعمول بها بين فيدرالية صيد الأسماك الإيطالية وما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية».

وأشارت إلى أن وزير الخارجية محمد سيالة التقى  وزير خارجية إيطاليا دي مايو على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي يعد الأول بين الجانبين «تناول الوضع الراهن في العاصمة طرابلس والجهود الدولية المبذولة والتنسيق المتواصل والمشاورات فيما يتعلق بالمؤتمر  الدولي الذي تعد له برلين».

طائرة عسكرية إيطالية تنقل أربعة أطفال مرضى من بنغازي للعلاج في روما

كما «تناول اللقاء آخر الجهود الإيطالية المبذولة لدعم خفر السواحل الليبي ومده بالتدريبات اللازمة والتجهيزات لأداء عملهم على أكمل وجه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020