الإعلام الخارجي: وزير خارجية إيطاليا يجمد الاتفاقية مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية

أكد وزير خارجية إيطاليا، دي مايو، «تجميد الاتفاقية»، مع هيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية، وفقًا لإدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن الوزير الإيطالي أعلن «تجميد الاتفاقية المعمول بها بين فيدرالية صيد الأسماك الإيطالية وما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري بالمنطقة الشرقية».

وأشارت إلى أن وزير الخارجية محمد سيالة التقى وزير خارجية إيطاليا دي مايو على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي يعد الأول بين الجانبين «تناول الوضع الراهن في العاصمة طرابلس والجهود الدولية المبذولة والتنسيق المتواصل والمشاورات فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي تعد له برلين».

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كما «تناول اللقاء آخر الجهود الإيطالية المبذولة لدعم خفر السواحل الليبي ومده بالتدريبات اللازمة والتجهيزات لأداء عملهم على أكمل وجه».