الحكومة الموقتة تمنح الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 01:31 صباحا

منحت الحكومة الموقتة وزارة الداخلية الإذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار، بناء على عرض  وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة المرحوم إبراهيم بكار كأول اجتماع لمجلس الوزراء في ديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي.

ووافق مجلس الوزراء على أن يكون مقره في مدينة بنغازي، وليكون بذلك عونا لرجال هيئة الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية في علاجهم وعلاج ذويهم لحين اعتماد التأمين الطبي لهم.

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وفي سياق متصل وافق المجلس على مقترح معالي الوزير باستحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة، والبدء في إزالة العوائق والمخلفات المحيطة بمصب مياه وادي القطارة، إضافة إلى تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش و الشرطة.

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