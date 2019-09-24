الحكومة الموقتة توافق على إنشاء مقر جديد لمصلحة الجوازات بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 11:12 مساء

وافق رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، على إنشاء مقر جديد لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في مدينة طبرق.

وقال عضو مجلس النواب عن طبرق، الصالحين عبد النبي لـ«بوابة الوسط»، إنه اجتمع برئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني وبحث معه «سير عمل مشاريع بالمدينة».

وأضاف: «ناقشنا إنشاء مدرجات إضافية بجامعة طبرق وإمكانية تفعيل المركب الجامعي وتفعيل المشاريع المتعاقد عليها في السابق بقطاع الإسكان والمرافق من خلال إمكانية سحبها من الشركات المتعثرة وتكليف شركات بديلة لها محلية أو أجنبية».

ولفت النائب الصالحين عبد النبي إلى أنه تطرق لـ«موضوع مرتبات التعيينات الجديدة والسابقة، التي تعرف بتعيينات الشعبيات بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2018، وتظمينها بالموازنة المقرة من مجلس النواب».

كما أشار عبد النبي إلى أنه «بحث مشاكل منفذ إمساعد البري وكيفية ضبط الحركة الأمنية داخله».

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