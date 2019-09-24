مستشفى الجلاء يتسلم جثمان نجل الفنان عبدالهادي الصادق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 09:48 مساء

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان ياسر، نجل الفنان عبدالهادي الصادق، الذي قتل أثناء مداهمة جهاز مكافحة الظواهر السلبية حي اللثامة في مدينة بنغازي.

كما استقبل مستشفى الجلاء محمد عبدالهادي الصادق، الذي كان مصابا ويقبع في غرفة العناية الفائقة في المستشفى، ولم يتسلم جثة لفتاة من الواقعة، ولم يستقبل فتاة مصابة.

وظهر الفنان عبدالهادي الصادق في مقطع فيديو متهما آمر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، النقيب فرج اقعيم بـ«قتل نجله وحفيدته وإصابة نجله الآخر، بعد مداهمة المنزل»، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بـ«التدخل والقبض على اقعيم».

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وقال مكتب الإعلام بجهاز الظواهر السلبية والهدامة في بيان إن «المدعو (ي أ) والمطلوب على ذمة قضايا تجاوزت الخمسين محضرا، قام بإطلاق وابل من الرصاص بأسلحة متوسطة وعدد من القنابل اليدوية، نوع رمانة، وقنابل محلية الصنع، نوع جلاطينة، فرد عناصر الجهاز على مصادر النيران فسقط قتيلا، وأصيب شقيقه».

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