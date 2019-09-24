الأزمة الليبية على مائدة السيسي وماكرون في نيويورك

جانب من لقاء السيسي وماكرون في نيويورك، 24 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

طُرحت الأزمة الليبية على مائدة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تطرق إلى «الأزمة الليبية»، حيث تبادل الطرفان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول «أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب في ليبيا».

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وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وأشاد السيسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وما تتسم به من طابع تاريخي، بينما أكد ماكرون أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتميز بالمتانة والرسوخ مدعومة بالروابط الحضارية والثقافية التي تربط الشعبين الصديقين.