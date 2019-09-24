جلالة يبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 08:33 مساء
لقاء جلالة مع الحلو ووفد الأمم المتحدة وبعثة الدعم. (إدارة لاتواصل والإعلام)

عقد المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع وفد أممي ضم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، نيلز سكوت.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن جلالة هنأ الحلو في بداية اللقاء على توليه منصبه الجديد كرئيس للفريق القطري الإنساني في ليبيا، وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها ليبيا.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، يعقوب الحلو، ثمن من جهته خلال اللقاء جهود فريق عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين، لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بالداخل.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلان أن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات دورية لدعم جهود الوزارة واللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين، لتوحيد الجهود وتعزيز آليات التنسيق في المستقبل والمساهمة في وضع رؤية مشتركة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020