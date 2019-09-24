جلالة يبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في ليبيا

لقاء جلالة مع الحلو ووفد الأمم المتحدة وبعثة الدعم. (إدارة لاتواصل والإعلام)

عقد المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع وفد أممي ضم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، نيلز سكوت.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن جلالة هنأ الحلو في بداية اللقاء على توليه منصبه الجديد كرئيس للفريق القطري الإنساني في ليبيا، وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها ليبيا.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، يعقوب الحلو، ثمن من جهته خلال اللقاء جهود فريق عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين، لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بالداخل.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلان أن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات دورية لدعم جهود الوزارة واللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين، لتوحيد الجهود وتعزيز آليات التنسيق في المستقبل والمساهمة في وضع رؤية مشتركة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2020.