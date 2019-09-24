«نواب» طرابلس يكلف اللجنة المالية بدراسة قانون المرتبات

جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في طرابلس، 2 مايو 2019 (أرشيفية : الإنترنت)

كلف مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس، برئاسة الصادق الكحيلي، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية، دراسة «قانون المرتبات»، الذي أحاله ديوان المحاسبة إلى المجلس، تمهيدا لإصدار القانون.

كما ناقشت الجلسة «إعادة النظر في قانون التقاعد أسوة بجدول مرتبات العاملين بالدولة».

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وفي مايو الماضي، اجتمع 52 نائبًا في العاصمة طرابلس، وأعلنوا «استمرار انعقاد جلسات المجلس بطرابلس كإجراء تصحيحي؛ حتى يصبح مجلس النواب معبرًا عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي»، مشددين على أن «هذه الجلسات ليست انقلابًا أو دعوة للتقسيم، وهذا يؤكده حضور النواب من كل مدن ليبيا»، قبل أن يمنحوا الثقة للنائب الصادق الكحيلي كرئيس لـ«مجلس النواب» لدورة برلمانية واحدة.