تسريب غاز بحقل أبو الطفل يتسبب في عجز بالشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 05:37 مساء
حقل أبو الطفل (أرشيفية: الإنترنت)

تسبب تسريب غاز في حقل أبو الطفل في توقف إمدادات الغاز بكمية تقدر بـ130 مليون قدم مكعبة، مما أدى إلى نقص حاد في تزويد الغاز، الأمر الذي ترتب عليه عجز في الشبكة الكهربائية يقدر بـ400 ميغاوات.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الشبكة، إذ دخلت الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير الغربي، وعزلت الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، قبل أن يتم تشغيلها بالوقود الخفيف؛ لتقليل ساعات الإطفاء.

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وأوضحت الشركة أنه جار العمل على إصلاح العطل من قبل شركة سرت لتصنيع النفط والغاز، إضافة إلى وجود مساع لتشغيل حقل الحطيبة للغاز لتعويض ما قيمته 60 مليون قدم مكعبة، مشيرة إلى أن تشغيل الحقل «يستغرق 8 ساعات وبعدها سيتم إعادة الوضع الطبيعي للشبكة بالتدريج».

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