مصلحة الطيران المدني تؤكد جاهزية مطار طبرق لاستئناف الرحلات الجوية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 04:59 مساء
جولة رئيس مصلحة الطيران المدني التفقدية لمهبط مطار طبرق. (الإنترنت)

أكد رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الموقتة، عبدالحميد البرعصي، جاهزية مطار طبرق الدولي لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي بمطار طبرق، طارق غريب.

جاء تأكيد البرعصي عقب تفقده، اليوم الثلاثاء، مهبط وساحة مطار طبرق الدولي رفقة مدير عام المطار، سعد جاب الله، ومراقب الطيران المدني بالمطار، المهندس فتح الله بشوال، استعدادا لإعادة تشغيله.

وقال المسؤول الإعلامي بمطار طبرق، طارق غريب لـ«بوابة الوسط»: «إن زيارة رئيس مصلحة الطيران المدني المطار كانت لغرض تفقد مهبط المطار بعد صيانته، التي تكفل بها مجلس إدارة مجمع طبرق الصناعي»، مشيرا إلى أن البرعصي «أشاد بهذا الجهد التطوعي من قبل مجلس إدارة المجمع الصناعي، الذي اجتاز بمطار طبرق كثيرا من العراقيل».

وأضاف غريب أن «رئيس مصلحة الطيران المدني، عبدالحميد البرعصي، ومراقب الطيران المدني بمطار طبرق، المهندس فتح الله بوشوال، أكدا جاهزية المطار ومهبطه لاستقبال كل الرحلات الداخلية والخارجية».

كان مدير عام مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، طالب في وقت سابق كل شركات الطيران المدني بفتح خطوط داخلية من وإلى المطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020