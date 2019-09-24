مصلحة الطيران المدني تؤكد جاهزية مطار طبرق لاستئناف الرحلات الجوية

جولة رئيس مصلحة الطيران المدني التفقدية لمهبط مطار طبرق. (الإنترنت)

أكد رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الموقتة، عبدالحميد البرعصي، جاهزية مطار طبرق الدولي لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي بمطار طبرق، طارق غريب.

جاء تأكيد البرعصي عقب تفقده، اليوم الثلاثاء، مهبط وساحة مطار طبرق الدولي رفقة مدير عام المطار، سعد جاب الله، ومراقب الطيران المدني بالمطار، المهندس فتح الله بشوال، استعدادا لإعادة تشغيله.

وقال المسؤول الإعلامي بمطار طبرق، طارق غريب لـ«بوابة الوسط»: «إن زيارة رئيس مصلحة الطيران المدني المطار كانت لغرض تفقد مهبط المطار بعد صيانته، التي تكفل بها مجلس إدارة مجمع طبرق الصناعي»، مشيرا إلى أن البرعصي «أشاد بهذا الجهد التطوعي من قبل مجلس إدارة المجمع الصناعي، الذي اجتاز بمطار طبرق كثيرا من العراقيل».

وأضاف غريب أن «رئيس مصلحة الطيران المدني، عبدالحميد البرعصي، ومراقب الطيران المدني بمطار طبرق، المهندس فتح الله بوشوال، أكدا جاهزية المطار ومهبطه لاستقبال كل الرحلات الداخلية والخارجية».

كان مدير عام مطار طبرق الدولي، سعد جاب الله، طالب في وقت سابق كل شركات الطيران المدني بفتح خطوط داخلية من وإلى المطار.