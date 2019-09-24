نائب المبعوث الأممي يناقش مع جلالة توصيل المساعدات للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 04:18 مساء
اجتماع يعقوب الحلو مع يوسف جلاله. (صفحة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على فيسبوك).

طُـرحت قضية توصيل المساعدات الإنسانية للنازحين على طاولة النقاش خلال اجتماع بين نائب المبعوث الأممى لدى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، مع وزير الدولة لشؤون النازحين يوسف جلالة.

بحث الاجتماع أوضاع النزوح والنازحين نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة وتعزيز التنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، حسب صفحة «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، عبر «فيسبوك».

وفي أوائل سبتمبر الجاري، التقى جلالة اللجنة المكلفة من بلدية مرزق؛ لبحث توفير احتياجات النازحين، واستعراض التقرير الخاص بالاحتياجات الأساسية العاجلة لنازحي المدينة، وسبل توفير الدعم الإنساني لهم جراء الاشتباكات التي وقعت بالمدينة، وتسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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