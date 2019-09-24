مجلس النواب يناقش مشروع قانون «تقاعد العسكريين»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 03:47 مساء
جانب من جلسة نواب البرلمان. (الإنترنت).

يواصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة في طبرق، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعات عدد من القوانين من بينها ما يتعلق بـ«تقاعد العسكريين».

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق إلى أن النواب سوف يستكملون مناقشة مشاريع عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم «43 لسنة 1974» بشأن تقاعد العسكريين، بالإضافة إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق» تبدأ في تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظاميين

وأُدخلت تعديلات في أوقات سابقة على قانون التقاعد العسكري، ومنها ما صدر في العام 2012 بتعديل بعض أحكام مرتبات العسكريين، ليتم احتسابها بناء على إجمالي المرتب وليس بناء على المرتب الأساسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020