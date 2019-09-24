مجلس النواب يناقش مشروع قانون «تقاعد العسكريين»

جانب من جلسة نواب البرلمان. (الإنترنت).

يواصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة في طبرق، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعات عدد من القوانين من بينها ما يتعلق بـ«تقاعد العسكريين».

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق إلى أن النواب سوف يستكملون مناقشة مشاريع عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم «43 لسنة 1974» بشأن تقاعد العسكريين، بالإضافة إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: «مالية الوفاق» تبدأ في تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظاميين

وأُدخلت تعديلات في أوقات سابقة على قانون التقاعد العسكري، ومنها ما صدر في العام 2012 بتعديل بعض أحكام مرتبات العسكريين، ليتم احتسابها بناء على إجمالي المرتب وليس بناء على المرتب الأساسي.