«بلدي نالوت» يوجه بتنفيذ مشاريع الكهرباء قبل حلول الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 03:04 مساء
المجلس البلدي نالوت، (الإنترنت: أرشيفية)

وجه المجلس البلدي نالوت بالإسراع في تنفيذ مشاريع الكهرباء في المدينة قبل حلول فصل الشتاء، وبحث عميد المجلس عبدالوهاب الحجام، مع مسؤولي شركة الكهرباء بالمدينة انعدام الإنارة داخل المدينة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وناقش الحجام، اليوم الثلاثاء، نقص مشاريع البنى التحتية في مرفق الكهرباء، وأكد ضرورة وضع حلول جذرية ومستعجلة لها، عارضا الدعم على إدارات الشركة؛ كي تتمكن من أداء عملها على أحسن وجه، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، وعد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، بتقديم بلاده الدعم إلى البلدية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى قطاعات أخرى، وهي «الأمن والصحة والتعليم».

وزار السفير الألماني مدينة نالوت، الخميس الماضي، حيث التقى مجلسها البلدي، وأكد لهم دعم كل المشاريع التنموية في نالوت، وتدريب الكوادر العاملة بها على الأساليب العلمية الحديثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020