«بلدي نالوت» يوجه بتنفيذ مشاريع الكهرباء قبل حلول الشتاء

المجلس البلدي نالوت، (الإنترنت: أرشيفية)

وجه المجلس البلدي نالوت بالإسراع في تنفيذ مشاريع الكهرباء في المدينة قبل حلول فصل الشتاء، وبحث عميد المجلس عبدالوهاب الحجام، مع مسؤولي شركة الكهرباء بالمدينة انعدام الإنارة داخل المدينة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وناقش الحجام، اليوم الثلاثاء، نقص مشاريع البنى التحتية في مرفق الكهرباء، وأكد ضرورة وضع حلول جذرية ومستعجلة لها، عارضا الدعم على إدارات الشركة؛ كي تتمكن من أداء عملها على أحسن وجه، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، وعد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، بتقديم بلاده الدعم إلى البلدية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى قطاعات أخرى، وهي «الأمن والصحة والتعليم».

وزار السفير الألماني مدينة نالوت، الخميس الماضي، حيث التقى مجلسها البلدي، وأكد لهم دعم كل المشاريع التنموية في نالوت، وتدريب الكوادر العاملة بها على الأساليب العلمية الحديثة.