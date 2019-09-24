ميناء بنغازي يستقبل 4735 رأس ماشية

سفينة نقل ماشية في ميناء بنغازي، 24 سبتمبر 2019، (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل ماشية، على متنها 3950 رأس من الأغنام، و785 رأس من الأبقار، قادمة من أسبانيا، ومن المنتظر أن ترسو السفينة «لينا أف»، وتحمل 479 حاوية بضائع مختلفة في الميناء، خلال وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

كما ستصل السفينة «بي أف اسبرينزا» إلى الميناء مساء وعلى متنها 218 حاوية بضائع، إضافة إلى سفينة نقل السيارات «شنقهاي»، المحملة بـ 1587 سيارة قادمة من السوق الكوري،حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأحد الماضي، وصلت سفينة نقل الحاويات «هامبورج»، التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، إلى الميناء وعلى متنها 440 حاوية، تحوي مواد غذائية متنوعة، وأثاث، ومواد منزلية، وسجاد، وقطع غيار سيارات، وزيوت محركات، ومواد اخرى متنوعة.