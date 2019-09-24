صعود الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 04:48 مساء

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 1.4126 د‫ينار مقابل 1.4111 دينار بفارق 0.0015 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكن اليورو هبط إلى 1.5521 د‫ينار مقابل 1.5554 دينار أمس بفارق 0.0033 دينار، كما تراجع الاسترليني إلى 1.7566 د‫ينار مقارنة بـ 1.7589 دينار، بفارق 0.0023 دينار.

واستقر الين الياباني عند سعر 1.31 دينار الذي سجله أمس، وصعد اليوان الصيني إلى 0.1986 د‫ينار مقابل 0.1984 دينار أمس بفارق 0.0002 دينار.

وفي دول الجوار، صعد سعر صرف الدينار التونسي بفارق 0.0006 دينار ليبي، مسجلا 0.4934 د‫ينار ليبي مقابل 0.4928 د‫ينار ليبي أمس، أما الدينار الجزائري فاستقر عند مستوى 0.118 د‫ينار ليبي الذي سجله أمس.

وزاد الريال السعودي إلى 0.3766 دينار مقابل 0.3762 د‫ينار أمس بفارق 0.0004 دينار، كما صعد الدرهم الإماراتي إلى 0.3846 دينار مقابل 0.3842 أمس بفارق 0.0004 دينار. وسجلت الليرة التركية ارتفاعا بفارق 0.0020 دينار، مسجلة 0.2485 0.2465 د‫ينار أمس.

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