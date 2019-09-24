«مالية الوفاق» تناقش ميزانيات المستشفيات والمراكز الصحية

اجتماع اللجنة المالية الدائمة بـ«مالية الوفاق»، 24 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقشت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق، أمس الإثنين، الميزانيات المقترحة للمستشفيات العامة والقروية والمراكز الصحية والعيادات المجمعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لبحث مشروع مقترح الميزانية العامة للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وخصصت ميزانية العام 2019، 3 مليارات و517 مليون و880 ألف دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، منها نحو 223 مليون دينار للمستشفيات العامة والمركزية والإيوائية، و102 مليون للمراكز العلاجية، و22 مليون للمختبرات الطبية، و57 مليون للمستشفيات والمراكز التخصصية، ونحو 180 مليون دينار للمستشفيات القروية.

وفي 28 أغسطس الماضي عقدت اللجنة أول اجتماع برئاسة الوزير فرج بومطاري لوضع الرؤية الخاصة بالميزانية للعام 2020، التي ترتكز على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة».