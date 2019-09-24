حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 12:13 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل الغربى، وبين 36 40 درجة مئوية على الدواخل وسرت، ثم تسجل انخفاضا خلال اليومين القادمين، يكون ملحوظا غدا على سرت.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة الغيوم، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ومتغيرة الاتجاه على الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 على الدواخل وسرت، ثم تسجل انخفاضا خلال اليومين الماضيين، خاصة غدا على سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
الطقس مشمس، وتظهر بعض الغيوم أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، مع احتمال ظهور ضباب على مناطق الجبل آخر الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس مشمس، وقد تتكاثر بعض الغيوم على الحمادة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس مشمس، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينا تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا الخميس المقبل.

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