عميد غدامس يبحث مع معتوق أسباب تدني خدمات المواصلات في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 02:14 صباحا
وزير المواصلات ميلاد معتوق مع عميد بلدية غدامس, 23 سبتمبر 2019 (وزارة المواصلات بحكومة الوفاق)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، أمس الإثنين، مع عميد بلدية غدامس قاسم محمد المانع، ما تُعانيه البلدية وسكانها من تدني مستوي خدمات المواصلات بشكل عام.

وأوضح بيان لوزارة المواصلات، أن اللقاء الذي حضره عضو المجلس البلدي عبد الصبور مصطفى الكبير، شهد الحديث عن الطريق الرابط بالشمال والذي يحتاج إلي صيانة عاجلة لمسافة حوالي 40 كيلو مترا بين نالوت وغدامس، وهي الأكثر تضررا ناهيك عن توقف المطار عن العمل لأسباب فنية وإدارية ولوجيستية.

من جانبه تواصل الوزير خلال الاجتماع مع كل الأطراف ذات العلاقة بهذه الملفات، والذين قدموا تفاصيل للبرامج المُعدة من طرفهم لمعالجة تلك المشاكل.

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