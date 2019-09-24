إغلاق 11 مخبزا بسرت مخالفة للشروط الصحية ووزن الرغيف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 12:58 صباحا

قررت اللجنة المكلفة بقرار من عميد بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدى، رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد بالبلدية  إبراهيم مليطان، إغلاق أحد عشر من المخابز المخالفة للشروط الصحية ووزن الرغيف بالبلدية بالشمع الأحمر.

وقامت اللجنة بجولة الإثنين، على عدد كبير من المخابز، رفقة مسئولى مكاتب حماية المستهلك والحرس البلدى سرت، ومراقبي الاقتصاد والتفتيش الصحي والأجهزة الأمنية والمخابرات، حيث تم التفتيش على الشروط الصحية ووزن رغيف الخبز والتأكد من بيع الخبز كما تم الاتفاق عليه مع أصحاب المخابز الـ5 أرغفة بدينار.

بلدية سرت تحذر أصحاب المخابز من مخالفة «وزن رغيف الخبز»

ووفق بيان للبلدية اليوم، فإن المخابز التي تم إغلاقها هي التي لم تلتزم بالقوانين الصادرة، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وطالب أفراد الحرس البلدي المواطنين بالإبلاغ عن أي مخبز غير ملتزم بالتسعيرة المحددة والوزن.

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