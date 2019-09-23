كلية تقنية الحاسوب بطرابلس تبدأ برنامج الدراسات العليا ربيع 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 11:18 مساء
اجتماع الهيئة الوطنية للتعليم التقني مع عميد كلية تقنية الحاسوب طرابلس, 23 سبتمبر 2019 (الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني)

قرر اجتماع عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يوسف عريبي، اليوم الإثنين، مع عميد كلية تقنية الحاسوب طرابلس عقيل أحمد عقيل، تفعيل برنامج الدراسات العليا بالكلية مع بداية ربيع 2020.

وبحث اللقاء آلية وكيفية تفعيل برنامج الدراسات العليا بالكلية، على أن تعطى الأولوية في التسجيل بالدراسات العليا للمعيدين (تخصص قسم البرمجة) ويلي ذلك التخصصات الأخرى، وفق بيان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الكلية مدير التخطيط والمتابعة بالهيئة حافظ سعيد ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام.

وخصص الاجتماع لمناقشة الخطوات العلمية والتقنية والتطبيقية التي اتخذتها الكلية في هذا الشأن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى كل ما يتعلق بحرارة السيارة