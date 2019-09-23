اللجنة الوزارية العليا تبحث عن بدائل للمؤسسات التعليمية لإقامة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 08:27 مساء
اجتماع اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين. (إدارة التواصل والإعلام)

عقد اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور عضو لجنة الطوارئ نوري العبار استعرضت خلاله الجهود المبذولة لتخفيف أزمة المواطنين النازحين من مناطق الاشتباكات، وإيجاد بدائل عن المؤسسات التعليمية التي يقطنونها حاليا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة بحث أيضا «آليات توفير دفعة جديدة من المخصصات المالية للبلديات المتضررة والمستضيفة لتوفير احتياجات النازحين، والتأكيد على تغذية قاعدة بيانات النازحين المركزية بيانات النازحين المسجلين بالبلديات لوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين».

وأضافت أن اللجنة دعت خلال الاجتماع الذي عقدته بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس «البلديات والمجالس المحلية لضرورة الالتزام بالتعميمات الصادرة عنها وسرعة إحالة تقارير البيانات للنازحين حسب النموذج المعتمد من لجنة الطوارئ، وأخرى عن أوجه صرف المخصصات المالية السابقة لدراستها وتقديم توصياتها للجنة الطوارئ في أسرع وقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تعرف إلى كل ما يتعلق بحرارة السيارة