«عدل الوفاق» تنظم ورشة عمل حول حقوق وواجبات كتبة الجلسات والتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 05:36 مساء
فعاليات ورشة العمل لكتبة الجلسات بالمحاكم والنيابات. (وزارة العدل)

تستضيف قاعة غدامس بفندق «هارون» في العاصمة طرابلس على مدى يومين فعاليات ورشة عمل حول حقوق وواجبات كتبة الجلسات والتحقيق بالمحاكم والنيابات التي انطلقت صباح اليوم الإثنين تحت إشراف وتنظيم إدارة التدريب بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني برعاية الرابطة الأميركية للقانونيين.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة تستهدف 37 متدربًا من كتبة الجلسات وكتبة التحقيق العاملين بمحاكم ونيابات (الخمس – زليتن - ترهونة - طرابلس – غريان – مصراتة – سبها – الزاوية – العجيلات – جادو – الأصابعة – براك الشاطيء – الزنتان).

وأوضحت الوزارة أن محاور الورشة تتناول «موضوع استلام الأوراق القضائية وأهمية وضوح الكتابة من حيث الخط واللغة السليمة واستيفاء أوامر القاضي والمحقق، كما تناولت أهمية الالتزام والأمانة والصدق والإخلاص في هذه المهام».

وأضافت الوزارة أن الحاضرين في اليوم الأول ناقشوا في جلستهم الثانية حقوق وواجبات الكتبة وفق القانون، قبل اختتام فعاليات اليوم الأول على أن تستأنف استكمال الفعاليات والمناقشات يوم غد الثلاثاء.

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