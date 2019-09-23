موغيريني وسلامة يبحثان جهود حل الأزمة الليبية في نيويورك

اجتماع سلامة وموغيريني بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (حساب الناطق باسم موغيريني على تويتر)

التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت الناطقة باسم مسؤولة إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبر حسابها على موقع «تويتر» إن محادثات موغيريني وسلامة «تناولت آخر تطورات الملف الليبي والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة».

ونوهت «آكي» إلى أنه من المقرر أن يتحدث غسان سلامة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين سيعقدون اجتماعاً غير رسمي خاص بليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك.

من جهتها أضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سلامة وموغيريني بحثا أيضا خلال الاجتماع دعم ومساهمة الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام في ليبيا وإحياء العملية السياسية.