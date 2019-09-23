«تعليم الوفاق»: تشكيل لجنة للتحقيق في نتائج الثانوية المحجوبة

جانب من اجتماع وزير التعليم بحكومة الوفاق لبحث مشاكل التعليم والمدراس. (حساب الوزارة على فيسبوك).

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تشكيل لجنة للتحقيق في حجب نتائج الشهادة الثانوية ببعض المدارس للعام الدراسي 2018 - 2019 والتأكد من صحة نتائج هذه المدارس.



وخلال اجتماع عُـقد بمقر ديوان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الأحد بحضور الوزير عثمان عبدالجليل وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة لمتابعة سير عمل الوزارة، أكد عبد الجليل أنه حريص على إعادة النظر في النتائج المحجوبة، مشددًا على أهمية دور المفتش التربوي في العام الدراسي الجديد.

وسيكون دور المفتش التربوي خلق بيئة تعليمية تواكب التطور العلمي في مجال التعليم، وستكون وظيفته ودوره ضمن أولويات الوزارة، وتوفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية له، بما فيها تفعيل علاوة التفتيش والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن منح المفتشين ميزات تتناسب مع الدور الذي يقومون به، حسب الوزير.

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عبد الجليل شدد كذلك على ضرورة نقل مقر مصلحة التفتيش التربوي إلى مقر جديد تم تجهيزه ليتلاءم مع احتياجات العاملين به، وعلى ضرورة إعداد كوادر مؤهلة من المفتشين بمختلف التخصصات حتى يتسنى حصر متابعة جميع المعلمين بالمؤسسات التعليمية بمختلف المناطق.

بدوره، أكد مدير المركز الوطني للامتحانات الانتهاء من الاستعداد لامتحان الدور الثاني لشهادة مرحلة التعليم الثانوي، التي تبدأ يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى مباشرة المركز في صرف مكافأة لجان الامتحانات لهذا العام فور الانتهاء من عملية الإعداد والتحضير.

وبحث الاجتماع الاستعداد للعام الدراسي (2019-2020) وما تم اتخاده من إجراءات لضمان بداية جيدة للعام الدراسي، واستعراض بنود الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل، والمبالغ المالية المرصودة لعلاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمدارس.