ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:36 مساء

سجل سعر صرف الدولار واليورو ارتفاعًا في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الإثنين.

صعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 1.4111 دينار مقابل 1.4106 د‫ينار بفارق 0.0005 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما ارتفع اليورو إلى 1.5554 دينار مقابل 1.5542 دينار أمس بفارق 0.0012 دينار، لكن الاسترليني تراجع إلى 1.7589 دينار مقارنة بـ 1.7601 د‫ينار أمس، بفارق 0.0012 دينار. وفي حين استقر الين الياباني عند سعر 1.31 دينار الذي سجله أمس، وقد تراجع اليوان الصيني إلى 0.1984 دينار مقابل 0.1989 دينار أمس بفارق 0.0005 دينار.

وفي دول الجوار، صعد سعر صرف الدينار التونسي بفارق 0.0012 دينار ليبي، مسجلًا 0.4928 د‫ينار ليبي مقابل 0.4916 د‫ينار ليبي أمس، أما الدينار الجزائري فاكتفى بارتفاع بفارق 0.001 دينار، مسجلًا 0.118 د‫ينار ليبي مقابل 0.117 د‫ينار ليبي أمس.

وزاد الريال السعودي إلى 0.3762 د‫ينار مقابل 0.376 د‫ينار بفارق 0.0002 دينار، وبنفس الفارق كان صعود الدرهم الإماراتي إلى 0.3842 د‫ينار مقارنة بـ0.384 د‫ينار أمس. وسجلت الليرة التركية ارتفاعا بفارق 0.0009 دينار، مسجلة 0.2465 د‫ينار اليوم مقابل 0.2456 د‫ينار أمس.
 

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