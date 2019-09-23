مكافحة الأمراض: إصابة 100 حالة نتيجة تناول المياه الملوثة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:11 مساء
مبنى المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت).

أكدت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة نحو 100 حالة بعد تناول المياه الملوثة، مشيرة في الوقت ذاته إلى خلو البلاد من أية أوبئة خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة أنه في الأسبوع الـ37 للنشرة، والممتد بين 9 و15 سبتمبر جرى رصد أن الأسباب الرئيسة للأمراض المسجلة هي: الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

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وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغ 16 حالة، وعدد حالات الإصابة بالسحايا 5 حالات، و4 حالات شلل رخو حاد، فضلا عن 5 حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه الملوثة، أوضحت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل نحو 100 حالة، موزعة بين: 35 حالة إسهال مدمي و27 حالة متلازمة يرقان؛ بينما تم تسجيل 38 حالة ليشمانيا عن الأمراض الجلدية، منبهة إلى أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة.

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