مجلس النواب يستأنف جلسته الرسمية

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، 20 أغسطس 2019، (مجلس النواب)

استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية في مقره بمدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.

وصرح الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، بأن المجلس سيناقش خلال الجلسة عددًا من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله، حسب بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، إسقاط المجلس عضوية النواب المقاطعين للمجلس ممن يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس، معتبرًا أن «أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي، أو المقرر من قبل مجلس النواب، هو اجتماع باطل من حيث المبدأ».

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وقال صالح: «إن الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة، ومجلس النواب مقره محدد في مدينة بنغازي، أو في مكان يختاره المجلس بأغلبيته موقتًا لظروف معينة كما حصل في اجتماعاتنا الآن في طبرق»، مضيفًا: «عندما يقوم مجلس في طرابلس فكأنه تم تقسيم ليبيا وتصبح طرابلس جمهورية طرابلس أو دولة طرابلس»، حسب تعبيره.