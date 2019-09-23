«صحة الوفاق» تعد نماذج لتقييم أداء العناصر الطبية

اجتماع إدارة الشؤون الطبية التابعة لـ«صحة الوفاق»، 23 سبتمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قررت إدارة الشؤون الطبية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق إعداد نماذج خاصة بتقييم الأداء الوظيفي ومراجعة الوصف الوظيفي للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات والمراكز التخصصية لحساب معدلات الأداء، بما يتناسب مع القرار رقم (885) لسنة 2019.

وخلصت الإدارة في اجتماع مع رؤساء أقسام «التمريض والقطاع الخاص والمستشفيات والمختبرات والجودة، والمناطق» إلى مراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بالمستشفيات، وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للعناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات، وإنشاء وحدة تسجيل للعاملين بالقطاع الصحي الخاص وتحديد تخصصاتهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشهد الاجتماع مناقشة ملف علاج مرضى الأورام، إذ أرجع مدير الإدارة، الطاهر سليمان، الخلل في عدم حصول المرضى على الجرعات الكافية من الأدوية إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي «التوزيع، والتوفير، والقوانين المنظمة».

وفي سياق آخر، أكد سليمان أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة حيال مديري المستشفيات ومساعديهم غير الملتزمين بتعليماتها، وسيجري تكليف آخرين محلهم.