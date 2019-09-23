بلجيكا تجدد دعمها خطة سلامة لحل الأزمة الليبية

لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع مسؤول بالخارجية البلجيكية، إكسيل كينيس، 23 سبتمبر 2019، (البعثة الأممية)

جددت بلجيكا دعمها خطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، من أجل السلام في ليبيا، وإيجاد حل نهائي للأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين سلامة والمدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية، إكسيل كينيس، حسب بيان البعثة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، في 29 يوليو الماضي، طرح سلامة ثلاث نقاط للخروج من الأزمة، أولاها كان إعلان هدنة عيد الأضحى الماضي، ثم عقد اجتماع دولي يضم البلدان المعنية بالوضع الليبي، يعقبه اجتماع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.

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وأيدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال قمتها الأخيرة في فرنسا فكرة المؤتمر، كما تدفع ألمانيا بقوة نحو عقده في برلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يهدف المؤتمر في المقام الأول إلى «التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي».



وخلال الأيام الماضية، عقد سلامة مباحثات مكثفة بشأن دعم المؤتمر الدولي، التقى خلالها سفير الجمهورية التشيكية جان فيتال، وسفير هولندا لارس تومرز، ونائبته غابرييلا ميتز، إضافة إلى سفيرة كندا، والقائم بأعمال السفارة البريطانية.