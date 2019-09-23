الأرصاد: سماء صافية وسحب قليلة على غالب سواحل ليبيا

طمأن المركز الليبي للأرصاد الجوية الصيادين بخصوص حالة البحر والسواحل اليوم الإثنين، إذ ستكون السماء صافية مع وجود سحب قليلة تتكاثر فقط على ساحل الجبل الأخضر.

وأوضح المركز في نشرته البحرية أن البحر سيكون هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، ومن رأس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

السماء صافية مع تكون سحب قليلة الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، أما الريـح جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ليتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ومتغير الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس بسـرعة بيــن 05 - 15 عقدة.

ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.25 – 1.00 متر، وسيكون البحر هادئا إلى خفيف الموج؛ فيما تبلغ درجة حرارة سطح البحر نحو 26 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر، والريح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية، وتكون جنوبية شرقية إلى قبلي على ساحل رأس لانوف سرعته ما بين 05-15 عقدة، مع ارتفاع الموج بين 0.25 – 1.00 متر، ويصل اليوم إلى 1.25 متر على ساحل درنة وطبرق.

حالة البحر ستكون هادئة إلى خفيفة الموج، والرؤية جيدة، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة مئوية.