حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (23 سبتمبر 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:58 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى، بينما تبقى مستقرة على باقى المناطق.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تسجيل نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، ثم شمالية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، قبل أن تسجل ارتفاعًا غدًا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية على غدامس، فميا تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية، وتصل إلى 41 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

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