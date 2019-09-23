بعد الإضراب.. بلدية سرت تعلن آليه لإعادة تنظيم عمل المخابز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 08:30 صباحا
المعداني خلال ترؤسه الاجتماع. (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت الاتفاق على وضع آليه لإعادة تنظيم عمل المخابز بسرت لتوفير رغيف الخبز بجودة ممتازة ووزن صحيح، وذلك بعد إعلان عدد من المخابز الإضراب وإغلاق أبوابه.

وخلال اجتماع بديوان البلدية سرت برئاسة مختار المعداني، جرى الاتفاق الأحد على تشكيل لجنة متابعة للمخابز برئاسة عضو المجلس البلدي سرت إبراهيم مليطان، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد فتحي شكرني، ومراقب الاقتصاد سرت عبدالجليل عيادة، ومدير مكتب الرخص التجارية بسرت الجروشي العماري، ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية صالح اجبارة.

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وأوضح مدير مكتب الاعلام بالبلدية، محمد الأميل، أن هذا الاجتماع جاء عقب نتائج الاجتماع الموسع أمس الأحد بحضور عدد من أصحاب المخابز ونقابة المخابز بسرت.

وأعلن 30 مخبزا الإضراب وإغلاق أبوابها، ورفض أصحابها بيع الخبز للمواطنين احتجاجا على اتفاق مراقب الاقتصاد بالبلدية ونقابة المخابز بيع خمسة أرغفة خبز بسعر دينار.

وكانت بلدية سرت حذرت أصحاب المخابز من عدم الالتزام بتسعيرة رغيف الخبز «خمسة أرغفة 120 غراما بثمن دينار» اعتبارا من الإثنين، مشددة على «اتخاد الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، في حالة المخالفة».

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