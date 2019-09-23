مديرة مركز بنغازي الطبي تدافع عن قرار إخلاء مكتب السجل المدني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 01:48 صباحا
مديرة عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)

دافعت مديرة عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، مساء الأحد، عن قرار إخلاء مكتب السجل المدني، مؤكدة أن المكتب مكانه ليس مناسبا لوقوعه في قسم إيواء النساء.

وأضافت العريبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية بنغازي، الأحد، أنه «لا يصح أن يكون مكتب السجل المدني موجود في منتصفه سجل مدني، أي ما قمنا به هو وضع كل شيء في مكانه المناسب».

وتابعت العريبي أن «السجل المدني داخل المركز الطبي كان يأخذ حيّزا كبيرا في ممر كامل يسع لـ14 حالة في منتصف قسم الولادة، ويقابله حجرة العمليات، وحجرة الولادة مباشرة، مما يؤدي إلى الارتياب من وجود رجال في وسط قسم النساء».

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وتابعت العريبي «نحن في قسم الولادة نحتاج إلى هذه المساحة، لتوسيع السعة السريرية لإيواء النساء في القسم، حتى لا نضطر أن نقوم بإجراء الخروج للحالات بعد الولادة بساعتين، بسبب الضغط الكبير على القسم من حيث عدد الحالات».

وأضافت العريبي أن «السجل المدني بالمركز الطبي ذات أهمية كبيرة، إلا إنه منقوص فالإجراءات حيث أنه يقوم بتسليم للآباء ثلاثة نماذج لتعبئتها، ومن ثم يكمل الآباء باقي الإجراءات بالسجل المدني بمعنى آخر إن التسجيل لا يتم بالسجل الموجود بالمركز الطبي، بل هو مجرد جزء إجرائي فقط».

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