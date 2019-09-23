«صحة الوفاق» تختتم فعالياتها احتفاءً باليوم العالمي لسلامة المرضى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 01:34 صباحا

اختتمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فعالياتها احتفاءً باليوم العالمي لسلامة المريض بمجموعة من المحاضرات وورش العمل نظمها قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بالوزارة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «برامج التوعية نظمت من يوم 17سبتمبر الذي يوافق اليوم العالمي لسلامة المريض إلى يوم 22سبتمبر والذي ختم اليوم الأحد بندوة علمية وورشة عمل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بقاعة مركز المسرة للتدريب والتطوير الطبي وبحضور مجموعة من الأطباء والأطباء المساعدين ومسؤولين من القطاعين الخاص والعام».

وقال مدير قسم القطاع الخاص بوزارة الصحة، الدكتور أيمن الصيد، إن سلامة المرضى أمرا أساسيا لتقديم خدمات صحية سليمةة عالية الجودة، وتنظيم مثل هذه الندوات والورش العملية للرفع من مستوى الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطن.

وحثّ الصيد، المؤسسات الصحية الخاصة على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير «تعليم الوفاق» يعتذر لطالبة لعدم إدراج اسمها في قائمة أوائل الثانوية