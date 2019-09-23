لودريان: اجتماع فرنسي إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 12:19 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان، الأحد، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي عشيّة انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إن «الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة. لن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف أنّ «الذين يعتقدون ذلك يُخطئون ويُخاطرون بجَرّ البلاد نحو منزلق خطر»، متابعا أنه «يجب إنهاء هذه الدوّامة. وآمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عمليّة تؤدّي إلى (عقد) مؤتمر دولي».

وقال لودريان، إنه «نحن متّفقون بالكامل مع إيطاليا لأنني سأترأس هذا الاجتماع مع زميلي الإيطالي».

وأشارت «فرانس برس»، إلى أن الاجتماع الإيطالي- الفرنسي سيضمّ أيضًا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية). 

وأدّت محاولات إيطاليا فرض نفسها على أنّها اللاعب الدولي الأساسي في الأزمة الليبية إلى توتّرات بينها وبين فرنسا، حسب الوكالة.

وردّاً على سؤال، أوضح لودريان «لستُ أنا مَن سيحدّد دور المشير حفتر، إنّهم الليبيون من سيفعلون ذلك في إطار الحوار الليبي الذي سيُنظّم في نهاية المؤتمر الدولي».

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