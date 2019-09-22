تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية مؤسسة النفط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 09:56 مساء

أعادت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، نشر البيان المشترك الصادر، اليوم الأحد، حول المؤسسة الوطنية للنفط بعد انضمام تركيا للإمارات وسفراء والقائمين بالأعمال في سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حكومة تركيا والإمارات والدول الست في البيان المشترك: «نحن ندعم بشكل كامل المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد».

وأكد البيان أنه «آن الآوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها. ومن أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها المهم نيابة عن جميع الليبيين».

اقرأ أيضا: 5 دول غربية ومعها الإمارات تدعم وحدة واستقلالية مؤسسة النفط الليبية

وأشارت السفارة الأميركية في ليبيا التي نشرت البيان عبر صفحتها على «فيسبوك» وموقعها على «الإنترنت» إلى أنه «تم تعديل البيان المشترك بإضافة تركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير «تعليم الوفاق» يعتذر لطالبة لعدم إدراج اسمها في قائمة أوائل الثانوية