تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية مؤسسة النفط الليبية

أعادت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، نشر البيان المشترك الصادر، اليوم الأحد، حول المؤسسة الوطنية للنفط بعد انضمام تركيا للإمارات وسفراء والقائمين بالأعمال في سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حكومة تركيا والإمارات والدول الست في البيان المشترك: «نحن ندعم بشكل كامل المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد».

وأكد البيان أنه «آن الآوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها. ومن أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها المهم نيابة عن جميع الليبيين».

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وأشارت السفارة الأميركية في ليبيا التي نشرت البيان عبر صفحتها على «فيسبوك» وموقعها على «الإنترنت» إلى أنه «تم تعديل البيان المشترك بإضافة تركيا».