انتشار عناصر الأمن التابعين للغرفة المشتركة في عدد من شوارع سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 22 سبتمبر 2019, 07:35 مساء
سيارات شرطة في أحد ميادين سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نشرت الغرفة الأمنية المشتركة، اليوم الأحد، عناصر أمن تابعين لها في عدد من شوارع المدينة فى خطوة تهدف إلى فرض الأمن والمجاهرة به، بحسب ما أعلنه معاون آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة.

وقال معاون آمر منطقة سبها العسكرية، العميد جماعة مسعود لـ«بوابة الوسط» إن الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة تأسست بناء على قرار من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر من أجل فرض الأمن ومكافحة الجريمة.

وأوضح مسعود أن الغرفة الأمنية المشتركة مشكلة من الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبها إلى جانب الشرطة العسكرية والحرس البلدي، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع عناصر الأمن التابعين للغرفة للمساعدة في تحقيق الأمن بالمدينة.

وأضاف مدير أمن سبها، العميد الساعدي امحمد لـ«بوابة الوسط» أن تشكيل الغرفة المشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية «سيساهم فى فرض الأمن الذي تفتقده المدينة والمجاهرة به»، مشيرا إلى أنهم يحاولون «العمل من خلال الغرفة المشتركة رغم قلة الإمكانيات والعتاد».

يشار أن مدينة سبها تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سنوات وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

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