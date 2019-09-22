الحرس البلدي في بني وليد يطلق حملة تفتيشية على المحال التجارية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 22 سبتمبر 2019, 07:04 مساء
الحملة التفتيشية للحرس البلدي على المحال التجارية ببني وليد. (الإنترنت)

أطلق جهاز الحرس البلدي في بني وليد، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على محال بيع المواد الغذائية والأسواق العامة في المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدى لـ«بوابة الوسط» إن جهاز الحرس البلدي قام بحجز ومصادرة سلع ومواد غذائية أثناء جولات التفتيش على المحال التجارية.

وذكر الساعدى أنه جرى إبلاغ أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المتعلقة بكيفية التخزين ومدة الصلاحية، داعيا المواطنين للتأكد من صلاحية السلع أثناء عملية التسوق.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي في بني وليد أطلق المدة الماضية جولة تفتيشية في المدينة أقفل خلالها بعض الصيدليات بسبب بعض المخالفات الصحية.

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