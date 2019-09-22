بلدية سرت تحذر أصحاب المخابز من مخالفة «وزن رغيف الخبز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 05:12 مساء

حذرت بلدية سرت، أصحاب المخابز من عدم الالتزام بتسعيرة رغيف الخبز «5 أرغفة 120 جراما بثمن دينار» اعتبارا من يوم غد الإثنين، مشددة على «اتخاد الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، في حالة المخالفة».

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وطالبت البلدية في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المتواصلة التى عقدها عميد البلدية مختار المعداني وعضو المجلس إبراهيم امليطان ومسؤولي مراقبة الاقتصاد والمخابز وجهاز الحرس البلدى سرت والمتعلقة ببيع رغيف الخبز ليكون وزن رغيف الخبز 120 جرام والبيع 5 ارغفة بثمن دينار، اعتبارا من يوم غد الإثنين، مشيرة إلى أنها «ستتابع كافة الانشطة الاقتصادية».

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