الإمارات وسفراء 6 دول غربية يدعمون وحدة واستقلالية مؤسسة النفط الليبية

أعلنت دولة الإمارات وسفراء وقائمون بأعمال سفارات ستة دول غربية دعمهم «الكامل» للمؤسسة الوطنية للنفط «بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد».

وقالت الإمارات والدول الست في بيان مشترك صدر ظهر الأحد «من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين».

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وأكد اليبان المشترك، الذي نشر على صفحة السفارة الأميركية على موقع فيسبوك، أنه قد «آن الأوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها».