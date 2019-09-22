كاجمان يدعو إلى تنفيذ المشاريع العاجلة في بلديات الجنوب

كاجمان في اجتماعه مع عمداء بلديات الجنوب. (صفحة إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك).

دعا النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان إلى ضرورة وضع خطة للانتهاء من تنفيذ المشروعات العاجلة في بلديات الجنوب.



واجتمع كاجمان مع عمداء بلديات الجنوب؛ لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية، ومتابعة تنفيذ المشروعات فيها، السبت، في ديوان رئاسة الوزراء، بحضور عمداء بلديات كل من وادي البوانيس وإدري الشاطئ والشويرف وبنت بيه والغريفة ووادي عتبة وغدامس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات أوباري براك الشاطئ والقرضة الشاطئ والشرقية، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الورزاء على موقع «فيسبوك».

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وحث كاجمان عمداء البلديات على «توحيد الجهود لتنفيذ خطة الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع الحكومات الموازية»، بحسب تعبيره.



الاجتماع تناول القرار رقم 430 لسنة 2019م، بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب، والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعانيها المنطقة. وتم الاتفاق على أن يعقد عمداء بلديات الجنوب، اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق ووضع خطة لتنفيذ المشاريع العاجلة.