كاجمان يدعو إلى تنفيذ المشاريع العاجلة في بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 12:26 مساء
كاجمان في اجتماعه مع عمداء بلديات الجنوب. (صفحة إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك).

دعا النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان إلى ضرورة وضع خطة للانتهاء من تنفيذ المشروعات العاجلة في بلديات الجنوب.

واجتمع كاجمان مع عمداء بلديات الجنوب؛ لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية، ومتابعة تنفيذ المشروعات فيها، السبت، في ديوان رئاسة الوزراء، بحضور عمداء بلديات كل من وادي البوانيس وإدري الشاطئ والشويرف وبنت بيه والغريفة ووادي عتبة وغدامس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس البلدية عن بلديات أوباري براك الشاطئ والقرضة الشاطئ والشرقية، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الورزاء على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: كاجمان يقدم لوليامز ملاحظات على أداء البعثة الأممية

وحث كاجمان عمداء البلديات على «توحيد الجهود لتنفيذ خطة الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وإيقاف التعامل مع الحكومات الموازية»، بحسب تعبيره.

الاجتماع تناول القرار رقم 430 لسنة 2019م، بخصوص متابعة تنفيذ المشروعات في منطقة الجنوب، والآليات التي تضمن تنفيذها لحل مختلف المختنقات التي تعانيها المنطقة. وتم الاتفاق على أن يعقد عمداء بلديات الجنوب، اجتماعات مع مختلف القطاعات لمناقشة وتذليل العوائق ووضع خطة لتنفيذ المشاريع العاجلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يضع ترامب الدولارات في جيبه؟