الأرصاد تحذر الصيادين: رياح قوية من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.5 متر، يصل اليوم إلى 1.75 متر على الساحل الممتد بين زوارة وطرابلس. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

السماء قليلة السحب، تتكاثر على الجبل الأخضر، والرياح بحري إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل الغربي وتتراوح سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.

البحر قليل الاضظراب إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

