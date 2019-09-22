السفارة الليبية بالقاهرة تمدد عملية التسجيل في منظومة استخراج جوازات السفر

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 22 سبتمبر 2019, 02:57 صباحا

مددت السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة، فترة التسجيل في منظومة حجز مواعيد التصوير الخاصة باستخراج جوازات السفر الجديدة، إلى 19 أكتوبر المقبل.

ولفت السفارة في بيان مقتضب إلى أن عملية التمديد جاءت «بناء على عدد الطلبات التي تلقاها القسم القنصلي بشأن تمديد فترة التسجيل في المنظومة».

وفتح القسم القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة التسجيل في منظومة حجز مواعيد التصوير الخاصة باستخراج جوازات السفر الجديدة في مطلع شهر أغسطس الماضي.

وصول 1017 جواز سفر ليبي إلى القسم القنصلي في القاهرة

يذكر أن السفارة الليبية في القاهرة قررت في ديسمبر 2017 إعفاء المواطنين الليبيين المقيمين في مصر من دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد المقدرة بنحو 700 جنيه مصري للجواز.

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