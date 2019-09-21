جامعة مصراتة تستضيف مؤتمر «دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة»

جامعة مصراتة تستضيف مؤتمر «دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة», 21 سبتمبر 2019 (بلدية مصراتة)

نظمت كلية التربية بجامعة مصراتة، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وبالشراكة مع برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام» الممول من الاتحاد الأوروبي، مؤتمرًا علميًّا حول دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.

ووفق بيان لبلدية مصراتة، اليوم السبت، أُلقيت العديد من الورقات العلمية خلال المؤتمر، كما تم توضيح برنامج الاتحاد الأوروبي ودعمه لهذا المشروع الذي انطلق وشرع في استكماله العام 2016.

وحضر المؤتمر ممثلو مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومجموعة من الخبراء والنخب والأكاديميين والمختصين والطلبة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشهد الملتقى حضور بعض الضيوف منهم وزير شؤون النازحين بحكومة الوفاق والقنصل التركي ومدير المستشفى الإيطالي، وممثل عن المجلس البلدي محمد التومي، الذي ألقى كلمة المجلس، مؤكدًا أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة، والحث على توفير البيئة المناسبة لإقامتها ونموها ونجاحها، لما توفره من فرص عمل وإطلاق الأفكار الريادية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.