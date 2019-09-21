جامعة مصراتة تستضيف مؤتمر «دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 10:22 مساء
جامعة مصراتة تستضيف مؤتمر «دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة», 21 سبتمبر 2019 (بلدية مصراتة)

نظمت كلية التربية بجامعة مصراتة، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وبالشراكة مع برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام» الممول من الاتحاد الأوروبي، مؤتمرًا علميًّا حول دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.

ووفق بيان لبلدية مصراتة، اليوم السبت، أُلقيت العديد من الورقات العلمية خلال المؤتمر، كما تم توضيح برنامج الاتحاد الأوروبي ودعمه لهذا المشروع الذي انطلق وشرع في استكماله العام 2016.

وحضر المؤتمر ممثلو مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومجموعة من الخبراء والنخب والأكاديميين والمختصين والطلبة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشهد الملتقى حضور بعض الضيوف منهم وزير شؤون النازحين بحكومة الوفاق والقنصل التركي ومدير المستشفى الإيطالي، وممثل عن المجلس البلدي محمد التومي، الذي ألقى كلمة المجلس، مؤكدًا أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة، والحث على توفير البيئة المناسبة لإقامتها ونموها ونجاحها، لما توفره من فرص عمل وإطلاق الأفكار الريادية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكزة يطلق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وجمجوم ينتقد
رياضة محلية
الرئيس التونسي الراحل بن علي يوارى في الثرى في المدينة المنورة
عربى
إيداع مشعوذ أراد التخلص من «الشيطان» بوتين مستشفى للأمراض العقلية
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تواصل نشر الأمراض